Летевший в Москву из Пхукета самолет приземлился в другой стране Летевший в Москву из Пхукета самолет экстренно сел в Узбекистане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летевший из Пхукет в Москву самолет российской авиакомпании Azur Air экстренно изменил курс и сел в Международном аэропорту Ташкента, сообщает Telegram-канал Uzbekistan Airports. Как отмечается, причиной резкой смены курса стало ухудшение самочувствия пассажира.

Самолет российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF4002 по маршруту Пхукет — Москва, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Воздушное судно приземлилось в 18:50 по местному времени в ташкентском аэропорту, — говорится в сообщении.

После приземления пассажира увезли в больницу. Как отмечается, это 29-летняя гражданка России. Она госпитализирована в сопровождении другого пассажира этого же рейса.

В прошлом месяце самолет со 156 пассажирами на борту, летевший из Новокузнецка в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за того, что в фюзеляж попала птица.

До этого в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолет авиакомпании Emirates Airlines. Борт должен был выполнять рейс в ОАЭ, пассажиры уже находились в салоне, когда экипаж сообщил о задымлении. Всех эвакуировали. Позднее задымление ликвидировали, лайнер отбуксировали в терминал.