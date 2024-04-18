Эксперт ответил, сможет ли Украина использовать летчиков из ЧВК Летчик Красноперов: у ЧВК есть своя авиация, которой может воспользоваться Киев

Фото: Ssgt. Samuel Earick/U.S Air/Global Look Press

Частные военные компании (ЧВК) обладают своей авиацией и подготовленными пилотами, поэтому Киев без проблем может использовать их в боевых действиях против России, рассказал NEWS.ru военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов. Он напомнил, что с самого начала спецоперации на Украине присутствовали летчики-наемники из разных стран.

Привлечение специалистов из ЧВК к пилотированию боевых самолетов F-16 на Украине — не проблема. Специалисты есть, платить им зарплату возможно. Известны случаи, когда у ЧВК была своя авиация. Например, «Вагнер», насколько известно, обладал вертолетами и даже самолетами Су-25, — заявил Красноперов.

Эксперт отметил, что Киев нанимал летчиков из Польши, Чехии и Словакии, и «этому есть подтверждения». Тем не менее, по его словам, стоит учитывать, что сейчас Украине нужны специалисты, которые умеют использовать именно F-16. Это, по оценке пилота, несколько сужает круг потенциальных кандидатов.

Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латте заявил, что бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине. Он отметил, что с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.