Лестница в небо: Украина просит НАТО поставить ей истребители F-16 Задача — обеспечить Украину ресурсами для усиления ее позиции на переговорах, когда их время наступит, рассказал NEWS.ru представитель Госдепа

Фото: pixabay

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения

Украина желает получить от стран НАТО боевые самолеты последних поколений, чтобы заменить свои морально устаревшие МиГи. Киев также просит у Запада снабдить его более дальнобойными ракетами, чем имеющиеся на вооружении ВСУ сейчас. Новый «список покупок» в Киеве озвучили на другой день после того, как США и Германия объявили об отправке на Украину современных танков. Чтобы их добиться, Киеву понадобилось несколько месяцев вязких переговоров. Каковы шансы, что Запад рано или поздно согласится поставить самолеты и новые ракеты? Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил NEWS.ru, что Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева.

Аппетит приходит во время войны

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Наша задача — обеспечить Украину такими ресурсами, чтобы она могла вести переговоры с насколько возможно сильных позиций, когда время таких переговоров наступит, — сказал NEWS.ru пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

И, похоже, Киев рассчитывает, что Америка не отступится от подобных установок. Еще не успело выдохнуться шампанское, которое в среду повсюду в мире открывали сторонники победы Украины над робким коллективным Западом, как из Киева последовало новое «хочу». Президент Владимир Зеленский 26 января озвучил новый список желаний, в котором прописаны фронтовые штурмовики и тактические ракеты с дальностью полета свыше 300 км.

Фото: wikipedia.org Сменный пакет 227-мм ракет MFOM и тактическая ракета MGM-140 ATACMS (слева)

Как политик президент Зеленский поступает совершенно разумно — кует железо, пока горячо. Он стремится развивать наступление (пока только дипломатическое), не засиживаясь на только что отвоеванных рубежах, а с ходу брать новые. Это надо делать, пока у западных стран не выветрилось ощущение собственной смелости, когда НАТО преодолело страхи и сомнения и все-таки решило отправить на Украину немецкие танки Leopard и американские Abrams.

Военные стратеги (украинские, российские, натовские) хорошо понимают, что современные войны не выигрываются одними лишь сухопутными силами. Те же танки, какими бы продвинутыми они ни были, остаются уязвимыми без воздушного прикрытия, а наземные наступательные операции не могут быть успешными, если не подавить инфраструктуру противника в тылу. Первое — это задача фронтовой авиации, второе — работа ракетно-артиллерийских сил.

Тем не менее в западных столицах немного ошарашены новыми пожеланиями украинского руководства, которое выдвинуло такие требования еще до того, как предыдущие были исполнены физически. В Вашингтоне и Берлине их немедленно отвергли как пересекающие красные линии, проведенные Россией.

От отрицания до принятия

Однако, как в случае с поставками танков, а ранее — артиллерийских установок HIMARS, натовские политики и военные с большой долей вероятности и в данном случае пройдут все этапы, известные психологам: отрицание, гнев, торговля, депрессия, принятие. Вопрос только в том, как долго займет у них продвижение от первого этапа к последнему.

На сегодня поставка истребителей на Украину исключена, это красная линия. Однако прошлым летом такая красная линия пролегала через вопрос о поставках HIMARS, а только что — о поставках танков. И все эти линии одна за другой отодвигались, — заявил изданию Politico неназванный натовский представитель.

Фото: Shutterstock Реактивная система залпового огня HIMARS, США задумывали свое детище в качестве инструмента, способного сломить запредельное численное превосходство артиллерии

За исключением прибалтийских стран, которые ощущают себя «в одной лодке» с Украиной, а также Нидерландов, прочие страны НАТО считают вооружение Киева истребителями F-16 и дальнобойными ракетами точкой невозврата в эскалации конфликта. Ведь одно только обещание поставить в ВСУ штурмовые танки немедленно вызвало предупреждения из Москвы о том, что гибридная война России с Западом перешла в фазу непосредственного противостояния.

НАТО сейчас, что понятно психологически, какое-то время станет смотреть, как Россия будет реагировать на появление на территории Украины «Леопардов» и «Абрамсов». Если эта реакция ограничится воинственными заявлениями и демонстрацией парочки подбитых танков где-нибудь на Красной площади, западные политики могут посчитать, что красные линии проведены дальше, чем они опасаются. И что в зазор между существующим уровнем поддержки Украины и этими линиями вполне могут поместиться F-16.

В НАТО, впрочем, примерно определяют временные рамки для прохождения пути от отрицания до принятия идеи снабжения ВСУ боевой авиацией в несколько недель. Это очень серьезное ускорение процесса принятия решений, если помнить, что решение о поставках танков мурыжили в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне больше полугода.

Какое-то решение по истребителям может быть принято (или, во всяком случае, внесено в повестку дня НАТО) на следующем заседании стран Альянса. Оно намечено на февраль на той же военной базе Рамштайн в Германии, где на минувшей неделе обсуждалась поставка Украине танков. Что важно: в Рамштайне такое решение принято не было, однако всего через пару дней Берлин отказался от саботажа, уже вне рамок общенатовского совещания.

Кто здесь самый смелый

Сейчас, похоже, Берлин проходит в точности тот же самый путь, идя по собственным следам. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду повторил собственные слова, сказанные им на совещании в Рамштайне 20 января, только заменив слово «танки» на слово «истребители».

Поставок истребителей на Украину не будет. Это совершенно ясная позиция — как наша, так и американского президента. Мы не можем позволить себе дальнейшую военную эскалацию, — заявил он.

Фото: pixabay Истребитель F-16 можно назвать основой воздушной мощи Запада, он очень популярен на мировом оружейном рынке

«Избавиться от комплексов» в вопросе о танках Берлину помогла решительная позиция Польши и Великобритании. Поэтому не исключено, что и в вопросе о поставках боевых самолетов среди стран НАТО найдется неформальный лидер, примеру которого последуют прочие члены Альянса. Заявки на такое лидерство уже есть. На прошлой неделе министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщил, что Братислава готова передать Украине истребители МиГ-29, которые состоят на вооружении словацких ВВС еще со времен холодной войны.

Как и в случае с танками, такой «альтруизм» имеет под собой совершенно рациональную основу: Словакии надо куда-то девать морально и физически устаревающие советские истребители, а также «низкоточные» ракеты, которые они несут, постепенно заменяя их на современные американские. Лучшего способа утилизировать старьё, чем дать ему героически погибнуть в небе Украины, придумать сложно.

Между тем американская Lockheed Martin намерена увеличить производство истребителей F-16 в свете дискуссии о возможных поставках самолётов на Украину, заявил в четверг директор корпорации Фрэнк Сент-Джон в интервью британской газете Financial Times.

Напомним, в июле 2022 года Конгресс США выделил $100 млн на боевую подготовку нескольких десятков украинских летчиков, которых обучают управлению истребителями F-16.

Скоро сказка сказывается

Из различных заявлений западных политиков и генералов можно судить о том, что там не ожидают окончания военных действий между Украиной и РФ в течение еще трех лет или даже более. Поэтому планирование военно-технической помощи Киеву в Европе и США носит долгосрочный характер. Западные союзники «поспешают не торопясь», принимая решения с холодной головой, а не под влиянием сиюминутных эмоций.

Ранее в январе представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил NEWS.ru, что в Вашингтоне видят задачей Владимира Путина «подвесить» конфликт с Украиной в состоянии «ни мира, ни войны» на долгое время.

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинский солдат наблюдает за ситуацией в населенном пункте в Донбассе

То есть целью намеренно вялотекущего перевооружения Украины западной техникой в НАТО видят не возбудить особо сильных эмоций в Москве, которые подвигли бы руководство РФ к более решительным наступательным действиям, а не к переговорам. Ускоренная поставка вооружений для ВСУ оказала бы Украине медвежью услугу, считают в НАТО.

Помимо политических опасений, поставка американских истребителей на Украину, как и в случае с танками, упирается в проблемы с логистикой. Для них нужно будет удлинять взлетно-посадочные полосы (на Украине сейчас ни одна ВПП не соответствует этим требованиям). Как проводить такие работы под прицелом российских войск, не представляет никто.

Вместо «провоцирующих Россию» поставок F-16 страны НАТО могут рассмотреть менее раздражающие варианты — например поставки боевых беспилотников. Но, по некоторым сообщениям, Украина успешно продвигается по пути создания собственного БПЛА с дальностью полета 900 км и 75 килограммами груза, так что поставки западных (включая турецкие) дронов будут для нее, конечно, нелишними, но уже не критичными.