Лавров: на переговорах с Украиной обсуждается её нейтральный статус

Глава МИД России Сергей Лавров призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать и обсуждать нейтральный статус Украины в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. По его словам, несмотря на непростой ход переговоров, можно говорить об определённой надежде на достижение компромисса, а Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем. Трансляция интервью министра телеканалу РБК ведётся на YouTube-канале МИД России.

[Наши переговорщики] констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определённая надежда на достижение компромисса. Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, — отметил Лавров.

Он также отметил, что на переговорах всерьёз обсуждается в том числе и нейтральный статус Украины в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности и в целом в переговорах есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию. Лавров выразил надежду на то, что деловой настрой представителей Киева позволит договориться по теме нейтрального статуса Украины.

Ранее издание «Страна.ua» предположило, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности Киева согласиться на нейтральный статус страны. По словам авторов материала, заявление Зеленского может стать базой для будущих компромиссов после завершения действий РФ на Украине.