Лавров: в МИДе будут следить за судьбой задержанной в Белоруссии россиянки
Никита Чайка
Никита Чайка
12:19, 28 января 2022
Сергей ЛавровФото: mid/vk.com
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В Министерстве иностранных дел РФ будут следить за судьбой россиянки Веры Цвикевич, которую накануне арестовали в Белоруссии, заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Гражданку РФ задержали по подозрению в участии в протестах. По предварительным данным против неё возбуждено дело по статье «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок».
Стало известно, что сотрудники посольства России в Белоруссии находятся в процессе выяснения причины задержания Цвикевич, заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв.
Консульские сотрудники посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержание гражданки России, — сказал он в интервью с РИА Новости.
Также сообщается, что родственники задержанной пока не обратились за помощью в посольство.
Ранее власти Латвии задержали российского гражданина по делу о шпионаже. Утверждается, что речь идёт о деле, по которому ранее был арестован депутат Адамсонс. Этот оппозиционный член латвийского парламента подозревается в шпионаже в пользу России. Он был заключён под стражу.