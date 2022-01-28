Лавров: в МИДе будут следить за судьбой задержанной в Белоруссии россиянки

В Министерстве иностранных дел РФ будут следить за судьбой россиянки Веры Цвикевич, которую накануне арестовали в Белоруссии, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

Гражданку РФ задержали по подозрению в участии в протестах. По предварительным данным против неё возбуждено дело по статье «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок».

Стало известно, что сотрудники посольства России в Белоруссии находятся в процессе выяснения причины задержания Цвикевич, заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв.

Консульские сотрудники посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержание гражданки России, — сказал он в интервью с РИА Новости.

Также сообщается, что родственники задержанной пока не обратились за помощью в посольство.