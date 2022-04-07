Лавров: Россия будет поддерживать Армению как её ключевой союзник

Москва продолжит помогать Армении в укреплении обороноспособности и охране границ страны, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия также готова реализовать новые проекты и создавать новые рабочие места как основной торгово-экономический партнёр и иностранный инвестор Армении: уже готовится соответствующий пакет новых предложений.

Мы будем продолжать с позиции ключевого союзника Армении помогать вам в укреплении обороноспособности, в обеспечении охраны границы, — заявил Лавров.

Он также отметил, что Россия надеется на скорейшее начало работы комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и готова способствовать мирным переговорам двух стран. РФ также продолжит обеспечивать выполнение трёхсторонних договоренностей, включая деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе. Глава МИД Армении, в свою очередь, заявил, что деятельность миротворцев России обеспечит стабильность в регионе.

Между тем ранее были опубликованы итоги соцопроса, согласно которому 69,7% жителей Армении полагают, что стране необходимо ограничить отношения с РФ и расширить отношения с ЕС и США. 26,4% считают стратегическое сотрудничество с Россией единственным вариантом для Армении, а 3,9% выступают за полное прекращение сотрудничества с Россией. Тесные связи Армении с Россией респонденты считают основной причиной, препятствующей развитию отношений страны с Западом.