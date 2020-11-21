Лавров: РФ привлекает международные организации к решению проблем Карабаха

https://static.news.ru/photo/70daf958-2bef-11eb-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия активно привлекает международные организации системы ООН для помощи в решении проблем населения Нагорного Карабаха.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва оказывает всю возможную поддержку Международному комитету Красного Креста (МККК) в его деятельности в Карабахе.

Как передаёт ТАСС, Лавров пообещал, что в ходе визита межведомственной делегации РФ в Ереван будет рассматриваться весь комплекс отношений России и Армении.

Убеждён, что по итогам всех этих отраслевых переговоров будет вырисовываться позитивная, комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперёд, — сказал министр иностранных дел.

Как передавал NEWS.ru, МККК в Ереване изучает информацию о задержанных азербайджанских военнослужащих Амине Мусаеве и Байраме Керимове, которая появилась ранее в социальных сетях.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.