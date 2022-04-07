Лавров рассказал, чем плох новый проект мирного договора, созданный Киевом

Вчера украинская сторона представила свой проект урегулирования, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных во время встречи в Стамбуле 29 марта, заявил 7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В частности, глава МИД РФ отметил, что:

в этом документе украинцы чётко сформулировали, что будущие гарантии безопасности не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же документе эта чёткая констатация отсутствует, вместо неё предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле», причём по состоянию на 23 февраля. Кроме того, фигурирует идея, чтобы проблемы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины.

По словам Лаврова, президент Зеленский многократно заявлял, что такая встреча возможна только после прекращения боевых действий. Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать всё новые и новые условия. Этот замысел понятен, и он неприемлем.

Хотел бы также напомнить, что после Стамбула в ответ на ростки реализма в украинской позиции наши войска провели деэскалацию на Киевско-Черниговском направлении в качестве жеста доброй воли и стимулирования движения к договорённостям. В ответ — провокация в Буче, которой тут же воспользовался Запад для объявления новой порции санкций, а также зверства в отношении российских военных со стороны украинских неонацистов, — подчеркнул министр.

Ещё один принципиальный момент — в документе, под которым стоит подпись Арахамии, прямо сказано, что в контексте внеядерного, внеблокового статуса Украины любые её военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех стран-гарантов, включая Россию. Однако в поступившем вчера варианте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идёт о возможности проводить учения с согласия большинства стран-гарантов, без всякого упоминания России.