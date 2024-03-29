Лавров: Пашинян в период войны обращался к Путину в качестве члена ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время конфликта с Азербайджаном обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Известиям». По словам дипломата, тогда армянский премьер действовал в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Лавров напомнил, что Пашинян начинал политическую карьеру под лозунгом выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Но, получив пост премьер-министра республики, он подчеркивал, что обе эти структуры являются принципиальными для развития экономики страны, отметил министр. По его словам, отношения Москвы и Еревана развивались в таком ключе вплоть до 2020 года, когда разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Пашинян обращался к Путину — и в качестве союзника России, и в качестве члена ОДКБ, — и вы знаете, как наш президент буквально ночью, не покладая рук и сил, договаривался с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы остановить эту войну, — отметил Лавров.

Лавров подчеркнул, что сейчас Армении вернулась к идеям, аналогичным тем, с которыми Пашинян формировал движение «Выход». Глава МИД РФ выразил уверенность, что эта риторика не отвечает интересам армянского народа ни в Армении, ни в России.

Лавров также подчеркнул, что те, кто переманивает Армению на сторону Запада, преследуют цель по дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. При этом, по его словам, армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к «обрушению отношений с Россией».