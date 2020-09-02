Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели

https://static.news.ru/photo/9ecc1e54-ed02-11ea-ae24-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице, — сказал он, открывая встречу с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в широком составе.

Как отметил Лавров, это подчеркивает обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии.

Макей находится в Москве с однодневным рабочим визитом. Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии провели переговоры в узком формате. Днём ранее была информация о том, что в Москву также должен был приехать министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Переговоры проходят на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. С 9 августа на улицы выходят люди, несогласные с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Участники демонстраций считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе, Канаде, Великобритании и Ирландии результаты голосования не признали, а Лукашенко объявили персоной нон грата. Госдеп США назвал выборы «несвободными и несправедливыми». При этом свои поздравления с победой Лукашенко направили лидеры России и ряда бывших республик СССР, Турции, Китая, Венесуэлы, Вьетнама и Никарагуа.

15 августа Александр Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ, писал NEWS.ru.