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Лавров проведёт встречу с новым главой МИД Армении

10:06, 30 августа 2021
Лавров проведёт встречу с новым главой МИД Армении Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 31 августа в Москве с новым главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что стороны обсудят реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Также Лавров и Мирзоян затронут дальнейшие шаги по развитию российско-армянских отношений.

Это будет первая зарубежная поездка Мирзояна после назначения на пост главы МИД Армении. В МИД РФ выразили надежду, что переговоры будут способствовать углублению сотрудничества Москвы и Еревана.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил на пост министра иностранных дел республики Арарата Мирзояна. Как отмечается в документе, подобное решение было принято в соответствии с предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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