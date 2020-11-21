Лавров: приоритет Москвы в Нагорном Карабахе — решение вопроса с беженцами

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и намерена способствовать решению вопроса с беженцами.

Российский министр отметил, что Москва поощряет международные гуманитарные организации активно помогать жителям затронутых военным конфликтом территорий.

На первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые возникли вокруг Нагорного Карабаха. <...> Прежде всего это касается возвращения беженцев, — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ также отметил, что межведомственный центр, начавший работу в Карабахе 20 ноября, будет контролировать решение гуманитарных вопросов. Российские миротворцы также окажут необходимое содействие.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном заявил, что одной из главных целей России в Нагорном Карабахе будет поддержание прочного мира, передавал NEWS.ru.

21 ноября в Ереван прибыла российская делегация. В её состав, помимо Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, входят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.