Лавров одобрил затеянную Лукашенко конституционную реформу

https://static.news.ru/photo/98708cf0-ec28-11ea-a413-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия считает, что предложенная президентом Белоруссии конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сегодня, 1 сентября, он выступает перед студентами МГИМО.

Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан, — сказал дипломат.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых по официальным данным победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых честных выборов и отставки главы государства.

Александр Лукашенко обещал внести изменения в конституцию страны ещё перед президентскими выборами. На фоне массовых демонстраций и забастовок он допустил возможность новых выборов, но подчеркивал, что они могут пройти только после изменения основного закона страны.

Действующая редакция Конституции Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней президент обладает значительным объёмом полномочий. Кроме того, благодаря поправкам количество сроков для лица, занимающего эту должность, не ограничено.

Накануне Лукашенко заявил, что проект новой редакции основного закона страны будет вынесен на общественное обсуждение. По его словам, изменения готовят специалисты, включая судей Конституционного суда. Предложенные ему ранее варианты конституционной реформы пришлось отмести как «недостаточно решительные».

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова уже назвала разговоры Лукашенко о новой конституции манипуляцией, которая делается, чтобы задобрить протестующих. Представители оппозиции намерены инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, которая ограничивала сроки президента, писал NEWS.ru.