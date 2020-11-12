Лавров обвинил армянскую оппозицию в спекуляции на соглашении по Карабаху

https://static.news.ru/photo/27ad3ee2-24d0-11eb-b324-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/vk.com

Оппозиция в Армении пытается использовать соглашение между Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху как инструмент политического давления, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации, — цитирует главу МИД ТАСС.

Лавров добавил, что, безусловно, среди протестующих есть люди, которым обидно, что ситуация с Нагорным Карабахом завершилась так.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ереване 11 ноября прошли демонстрации оппозиции, выступавшей против условий соглашения по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и требовавшей отставки правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После акций протеста были арестованы десять оппозиционных политиков, их обвиняют в организации несогласованного митинга.

Также накануне оппозиционные партии Армении из-за отсутствия кворума не смогли собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Пашиняна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.