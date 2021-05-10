Лавров обсудит в Баку договорённости по Карабаху

https://static.news.ru/photo/68b7e7be-b181-11eb-828a-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Азербайджан намерен обсудить реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — сообщила Захарова.

Она уточнила, что 10 и 11 мая на встречах главы российского МИД с руководством Азербайджана планируется рассмотреть «широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене».

Ранее, по итогам визита в Армению, Лавров заявил, что процесс урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе идёт достаточно сложно. По его словам, это связано с рядом нерешённых вопросов, таких как маршруты соединения региона, линии соприкосновения, делимитации и демаркации границ. Лавров уверен, что эти пункты необходимо решить, только после этого регион сможет «свободно вздохнуть».

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.