Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/e92ebe94-273f-11eb-9beb-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: МИД России/flickr.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 15 ноября, провёл переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили выполнение договорённостей по прекращению огня на территории Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.

В процессе телефонных переговоров Лавров и Байрамов подтвердили необходимость привлечения к решению гуманитарных задач в регионе международных организаций, в том числе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Министры также подтвердили необходимость привлечения Программы развития ООН, ЮНЕСКО и Международного комитета Красного Креста в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в Карабахе, — цитирует РИА Новости сообщение от российского МИД.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий. В пятницу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о создании Межведомственного центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху. Организация поможет беженцам вернуться домой и окажет содействие в восстановлении инфраструктуры. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.