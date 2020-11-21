Лавров назвал основную повестку встречи с Пашиняном

https://static.news.ru/photo/69b5c01a-2bde-11eb-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Российская делегация намерена обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном создание межведомственного центра по Нагорному Карабаху. Об этом на встрече с главой армянского правительства сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мы обсудим вопросы, касающиеся создаваемого межведомственного Центра гуманитарного реагирования. Это новая структура, она будет работать целиком на удовлетворение нужд граждан, на восстановление гражданской инфраструктуры. Конечно, обсудим текущие вопросы экономического взаимодействия и взаимодействия в сфере энергетики, — сказал Лавров.

Помимо Лаврова, в Ереван прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Алексей Оверчук и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Представители РФ намерены проанализировать и оценить весь комплекс трёхсторонних отношений между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян во время встречи с Сергеем Шойгу поблагодарил Россию. Он заявил, что Армения всегда чувствовала поддержку Москвы.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.