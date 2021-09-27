ОБСЕ согласовала с Баку и Ереваном рабочие поездки в Карабах

Главный результат трёхсторонних договорённостей по Карабаху заключается в стабильности. Сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Глава российского МИД подчеркнул , что российские миротворцы способствуют поддержанию стабильности в Карабахе.

Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Ещё раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна, хотя, конечно, проблем немало, — подытожил Лавров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В понедельник, 27 сентября, в Баку было организовано шествие в память о военных, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана. Его возглавил президент страны Ильхам Алиев. Шествие началось с центральной площади Азадлыг (Свободы). Участники несли плакаты с фотографиями павших в 44-дневной войне в Карабахе.