Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/1e207290-49c9-11eb-99cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/MID_Russia

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Сочи провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Одной из тем беседы была ситуация в Нагорном Карабахе после установления режима прекращения огня в регионе.

По словам российского министра, Москва приветствует стремление Анкары оказывать помощь в выполнении договорённостей по Карабаху. Лавров также обратил внимание на солидарность РФ и Турции в том, что обстановка в Нагорном Карабахе не должна использоваться для появления там иностранных наёмников.

Наше общее мнение заключается в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для попыток — с чьей бы стороны они ни предпринимались — проникновения в регион иностранных наёмников. Здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единая позиция, — констатировал Лавров по итогам переговоров.

Также Россия и Турция подтвердили намерение развивать военно-техническое сотрудничество. Этому не должны мешать санкции со стороны США. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва ценит принципиальный настрой турецких коллег на продолжение взаимодействия в этой области.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Как ранее писал NEWS.ru, азербайджанские власти особо отмечают роль России и Турции как гарантов соглашения по Нагорному Карабаху, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. В ведомстве также подчеркнули, что соглашение создало новую реальность в регионе и обеспечит долгожданный мир и стабильность.