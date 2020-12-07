Лавров: гуманитарный центр в Карабахе может стать международным

https://static.news.ru/photo/c92811da-3889-11eb-bdcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия предложила сделать центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху международным. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров на брифинге.

Также Лавров напомнил, что инициатива создания этого центра принадлежит президенту России Владимиру Путину. Организация поможет беженцам вернуться домой и окажет содействие в восстановлении инфраструктуры.

Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Лавров добавил, что сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы. При этом в её реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении контрнаступательной операции в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны Азербайджана подсчитали военные потери в результате эскалации. Погибли 2783 военнослужащих и ещё свыше 100 считаются пропавшими без вести.