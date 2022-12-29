Лавров: Баку и Ереван задают динамику контактов по мирному договору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Именно от Азербайджана и Армении зависит перспектива подписания мирного договора, сейчас они задают динамику контактов и определяют содержание документа, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Москву связывает тесное стратегическое партнерство и союзничество как с Ереваном, так и с Баку, а потому РФ важно добиться мира между государствами.

[Вопрос о подписании мирного договора] логичнее адресовать переговаривающимся сторонам, то есть Баку и Еревану. Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья, — сказал Лавров.

26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пашинян заявил, что наиболее оперативным вопросом, который следует обсудить, является кризис в Лачинском коридоре. Он также напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности и контроля российских миротворцев, и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд грузов и граждан по данному маршруту.