Лавров: Армения меняет союз с Россией на туманные обещания Запада

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Здание правительства Армении. Ереван

Армения пытается поменять союз с Россией на туманные обещания Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью ТАСС он подчеркнул, что Ереван предпринимает попытки изменить свой внешнеполитический курс.

Меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы, — заявил он.

Лавров добавил, что в целях оправдания нового курса республика винит Россию во всех своих бедах, в том числе в утрате Карабаха. Он напомнил, что Москва неоднократно публично говорила о своей озабоченности по данному вопросу.

Нет смысла сейчас вновь перечислять недружественные шаги армянских властей, — подчеркнул глава дипведомства.

Дипломат отметил, что, несмотря на временные сложности во взаимоотношениях, Армения была и остается важным стратегическим партнером для России на Южном Кавказе.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не согласился с утверждениями о том, что в республике на самом высоком уровне критикуют действия России. Он заявил, что армянская сторона крайне внимательна к формулировкам в политических вопросах, в особенности в отношениях с Москвой.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию в Карабахе. По его словам, Москва неоднократно утверждала, что считает Карабах азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что с такими словами президент России Владимир Путин выступал дважды — в ноябре и декабре 2020 года.