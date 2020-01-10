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К исключительной мере наказания приговорил Могилёвский областной суд двоих молодых людей за убийство своей учительницы, которая жила по соседству. Братьев Костевых ждёт смертная казнь. Об этом сообщили в белорусском правозащитном центре «Весна».

Судья вынес смертные приговоры в отношении двух братьев — Костева Ильи и Костева Станислава. Их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила рядом с ними, и поджоге её дома, —...