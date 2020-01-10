Глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс заявил о готовности рассмотрения вопроса о поставках нефти в Белоруссию.
По словам парламентария, в условиях прекращения поставок нефти из России Рига готова предложить свою помощь. Политики поднимут вопрос об организации транзитных поставок.
Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос, —
цитируетТАСС Ринкевичса.
Как писал NEWS.ru ранее, Москва и Минск подписали график поставок нефти. До конца января в Белоруссию планируют направить около 600 тысяч тонн сырья.
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