Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс заявил о готовности рассмотрения вопроса о поставках нефти в Белоруссию. 

По словам парламентария, в условиях прекращения поставок нефти из России Рига готова предложить свою помощь. Политики поднимут вопрос об организации транзитных поставок.  

Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос, — цитирует ТАСС Ринкевичса.

Как писал NEWS.ru ранее, Москва и Минск подписали график поставок нефти. До конца января в Белоруссию планируют направить около 600 тысяч тонн сырья. 

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