Латушко заявил о предстоящей «чистке» в МИД Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fc08e0ea-fb33-11ea-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: belarusmfa/facebook.com

Тридцать белорусских дипломатов будут уволены из системы МИД республики «в ближайшие дни» по политическим мотивам. С таким заявлением выступил член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко.

По его словам, это фактически «чистки» дипкорпуса страны. Он подчеркнул, что власти освобождают от должностей сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Белоруссии при ЕС, Латвии, Индии, АОЭ, Польше и т. д.

Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОНа, а также из-за отказа фальсифицировать выборы, — написал политик в Telegram-канале.

Латушко добавил, что увольнения не избежит даже единственный владеющий индонезийским языком в МИД Беларуси дипломат.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко. Белорусский лидер также отправил в отставку посла республики в Латвии Василия Марковича.