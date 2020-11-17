Лачинский коридор в Карабахе разминировали российские миротворцы

https://static.news.ru/photo/e9e64da8-28ec-11eb-8467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Территорию Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе перед его открытием разминировали сапёры российских миротворческих сил. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он официально подтвердил, что движение гражданского транспорта там было открыто утром 17 ноября.

Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров, — цитирует Конашенкова РБК.

По данным военного ведомства, в Степанакерт вернулись более 1,2 тысячи беженцев, которые до этого были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий в Карабахе.

В Минобороны добавили, что «режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», Армения и Азербайджан продолжают обмен телами погибших.

Россия приступила к вводу миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября, после того как в лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что стороны карабахского конфликта обменялись телами уже двух сотен погибших. Движение по Лачинскому коридору открылось утром 17 ноября.