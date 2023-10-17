Куренков передал МЧС Киргизии Ми-8 Куренков передал МЧС Киргизии противопожарный Ми-8

Фото: t.me/mchs_official

Глава МЧС России Александр Куренков передал киргизском коллегам противопожарный вертолет российского производства Ми-8МТВ-1, сообщает пресс-служба российского ведомства. Гуманитарную помощь Киргизии оказали по поручению президента России Владимира Путина и кабмина РФ.

Как отмечается, вертолет изготовлен в Казани с учетом потребностей киргизской стороны. Машина оснащена современным оборудованием и средствами пожаротушения. Так, водосливное устройство ВСУ-5А позволяет забирать и сбрасывать на очаги пожара одновременно до пяти тонн воды.

Ранее депутаты парламента Киргизии ратифицировали соглашение о создании совместной с Россией региональной системы противовоздушной обороны. Она будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства, заявлял глава Киргизии Садыр Жапаров. Для нее предоставляется земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.

В августе Куренков рассказал, что за лето самолеты и вертолеты МЧС сбросили более 10 тысяч тонн воды на лесные пожары в России. Он уточнил, что авиация помогали тушить лесные пожары в семи регионах страны: Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Хабаровском, Забайкальском, Краснодарском краях, а также в Якутии. Были вылеты и в Турцию.