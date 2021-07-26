Купится ли Арсен Аваков на пост вице-премьера?

Высказанная у нас идея о том, что, в принципе, отправленный украинской Радой в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков может стать кандидатом в будущие президенты Незалежной, с течением времени получает всё большее распространение. Действительно, нельзя исключить ситуацию дальнейшей деградации украинской власти и экономического коллапса, то есть форс-мажорных обстоятельств, которые поставят прежде всего иностранных кураторов Украины перед необходимостью приведения к власти фактически диктатора с ничем не ограниченными полномочиями подавления недовольства.

И в этом случае Владимир Зеленский будет вынужден раньше срока покинуть свой пост, превратившись в эдакую политическую сакральную жертву. И, видимо, уже в среде «слуг народа» нарастает ощущение, что оставленный «без присмотра» Аваков, опирающийся на реальные силовые подразделения, может представлять реальную опасность для нынешней конфигурации власти, изначально внеся в политические расклады фактор неопределённости.

И в этой связи интересно заявление лидера пропрезидентской фракции в украинской Раде Давида Арахамии о том, что осенью Авакову предложат пост вице-премьера. Почему осенью — понятно. Рада распущена на каникулы, депутаты разъехались по своим городам и весям. Специально собираться в такую жару никто не намерен. Но само это заявление порождает целую массу вопросов.

Арсен Аваков twitter.com/AvakovArsen

Прежде всего, зачем тогда надо было оправлять с таким треском в отставку фактически главного силовика, если его намерены сохранить в правительстве? Или целью всё-таки было вытащить из-под него именно кресло главы МВД? Особенно, если учитывать, с какой скоростью украинский парламент утвердил во главе этого министерства одного «из слуг народа» — Монастырского, который вряд ли станет для разного рода полувоенных формирований таким же авторитетом, как и отставник.

И как Аваков будет выглядеть в глазах своих многочисленных сторонников, включая отмороженных экстремистов, если согласится после своего прежнего поста курировать, к примеру, спорт с культурой или абсолютно провальную «социалку»? Впрочем, нельзя исключить, что ход, сделанный от имени видного парламентария, направлен на некоторую нейтрализацию возможной антивластной активности Авакова. Мол, никто его от власти не отстраняет, просто происходит нормальная для демократического общества ротация кадров. Ведь Аваков с 2014 года работал в одной и той же должности, со вторым уже президентом был в одной в упряжке.

Тем не менее позиции Владимира Зеленского всё больше под вопросом. Особенно заметны его внешнеполитические неудачи: безрезультатная встреча с уходящей Ангелой Меркель, провальные попытки заморозить «Северный поток — 2», самым показным разом отложенный визит за океан, да и неудачные попытки поговорить с Джо Байденом накануне его саммита с Владимиром Путиным. Это не может не отразиться даже на настроениях его ближайших соратников. И тут ещё Аваков о чём-то конфиденциально беседует с американским послом в Киеве.

Так что, политическая осень на Украине обещает быть жаркой. Похоже, самые неожиданные повороты ещё впереди.