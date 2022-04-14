Культурных слов нет: политолог о запрете георгиевской ленты в Молдавии

Политолог Армен Гаспарян в беседе с NEWS.ru заявил, что не может подобрать цензурные слова, говоря о запрете георгиевской ленточки в Молдавии. Ранее молдавский парламент одобрил в финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки.

Никак не могу прокомментировать. Просто многоточие, потому что культурных слов у меня не будет, а Роскомнадзор не велит ругаться, — сказал Гаспарян.

Позднее в своём Telegram-канале он опубликовал запись.

В Молдавии одобрили запрет георгиевской ленты. Вы ждёте от меня комментариев? Их не будет. Потому что есть 280-я и 282-я статьи УК РФ, которые тогда нарушу, — написал Гаспарян.

8 апреля парламент Молдавии в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Несмотря на протест депутатов Блока коммунистов-социалистов (БКС), которые сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие поправок.

14 апреля парламент Молдавии одобрил в финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, за её ношение местных жителей будут штрафовать.