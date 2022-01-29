Кулеба рассказал о новой «продуманной» стратегии противодействия России

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «челночную демократию» периода холодной войны сменила сетевая демократия, центром которой является Киев. Министр сравнил украинскую дипломатию с современным гаджетом, работающим на высоких скоростях. Он также отметил, что у Киева есть новая стратегия для «противодействия России», передаёт РИА Новости.

По его словам, дипломатия на Украине решает одновременно сразу несколько задач, при этом сохраняя «незыблемый вид». Результаты её работы, отметил он, весьма плодотворны. У Киева получилось объединить «очень высокий уровень международной поддержки Украины».

Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом, — сказал Кулеба.

Он заявил, что у Киева имеется «продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации». По его словам, эта стратегия расширилась, когда в ней появилась новая опция — помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства.

Он отметил, что страны Запада способствуют укреплению военного потенциала Украины путём поставок вооружения на территорию страны. Также он отметил более серьёзный уровень обсуждения санкции, направленных против России.

Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать. Рубикон перейдён — Украина стала сильнее и не допустит повторения трагедии 2014 года, — уверен дипломат.

Он вспомнил времена холодной войны, когда, по его словам, работала «холодная» дипломатия, но сейчас всё поменялось.

На смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнёров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами, — отметил министр.

Ранее издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.