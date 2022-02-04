Кулеба: невозможно выполнить Минские соглашения на условиях России

Минские договорённости по ситуации в Донбассе не могут быть выполнены на российских условиях, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1», передаёт РИА Новости. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над согласованием даты новой встречи советников глав государств «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. Последняя такая встреча состоялась 26 января в Париже.

Безусловно, мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение. Я уверяю вас, что минские договорённости не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — NEWS.ru), который нам навязывают, и мы очень чётко отбрасываем, — сказал Кулеба.

Он добавил, что страны Запада также не диктуют Украине, как именно выполнять минские договорённости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над согласованием даты новой встречи советников глав государств «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. Он выразил надежду, что на ней будет определена дата переговоров на высшем уровне.

Серьёзное возвращение к переговорам о мирном урегулировании конфликта готовы поддержать в США, заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. Она не уточнила, какую именно роль США могут сыграть в реализации минских договорённостей.