Кулеба назвал больной фантазией слова об украинских экстремистах в Минске

https://static.news.ru/photo/e7b448a6-ed22-11ea-b525-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «плодом болезненной фантазии» заявления о том, что Киев послал в Белоруссию сотни экстремистов для дестабилизации обстановки. Такие данные ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Украина не вела, не ведёт и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их ещё больше. Попытки России представить своих зелёных человечков в Беларуси как украинских экстремистов — это дешёвый и проигрышный трюк, — написал украинский дипломат в своём Facebook.

Данные о том, что на Украине есть «лагеря подготовки экстремистов» и что порядка 300 «натренированных на украинской территории» экстремистов находятся в Белоруссии, привёл министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Переговоры состоялись 2 сентября в Москве. Также в российскую столицу должен был приехать и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября приедет с официальным визитом в Минск. При этом в ближайшие две недели в Москве должна состояться встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. С 9 августа на улицы выходят люди, не согласные с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Участники демонстраций считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе, Канаде, Великобритании и Ирландии результаты голосования не признали, а Лукашенко объявили персоной нон грата. Госдеп США назвал выборы «несвободными и несправедливыми». При этом свои поздравления с победой Лукашенко направили лидеры России и ряда бывших республик СССР, Турции, Китая, Венесуэлы, Вьетнама и Никарагуа.

15 августа Александр Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ, писал NEWS.ru.