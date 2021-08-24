Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными

Экс-президент Украины Леонид Кучма назвал в интервью изданию «Украинская правда» самые сложные переговоры за годы его президентства. По его словам, выдерживать диалог было наиболее тяжело с российским лидером Владимиром Путиным.

С Россией. С Путиным... Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу (Россия в результате переговоров подтвердила факт принадлежности Украине косы Тузла и окружающей её акватории. — NEWS.ru), — отметил Кучма.

Экс-президент полагает, что причиной потери Крыма в 2014 году стало бездействие украинских властей. Он отметил: Украина просто не стала защищаться.

Что касается войны в Донбассе, она, по его мнению, началась потому, что украинские власти «начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению». В то же время если бы Украина тогда сделала как-то иначе, сейчас она бы не существовала как государство, уверен Кучма.

Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И всё было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия, — заключил экс-президент.

Леонид Кучма был вторым президентом Украины в 1994–2005 годах.

Ранее сообщалось, что читатели немецкой газеты Die Zeit скептически отнеслись к заявлению Владимира Зеленского на «Крымской платформе» о возвращении полуострова в состав Украины. Немецкие читатели посоветовали президенту смириться с «потерей» Крыма и жить дальше.