Кто такой Ренато Усатый, почему в розыске, сколько денег он вывез из России Молдавский бизнесмен Ренато Усатый попросил Путина лишить его гражданства РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ренато Усатый

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства. Кто он такой, почему Россия объявила его в международный розыск?

Кто такой Ренато Усатый

Ренато Усатый — известный молдавский бизнесмен и политик, лидер Нашей партии (Partidul Nostru, не представлена в парламенте), которая отстаивает независимость республики от Румынии.

В письме к президенту Путину, опубликованном агентством Noi.md, Усатый попросил лишить его и его родителей российского гражданства, которое было даровано ему «секретным указом» в начале 2018 года.

«Вы [Владимир Путин] по моей просьбе в начале 2018 года секретным указом президента России выдали моим родителям российское гражданство с благодарностью за мою работу и деятельность. Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил Усатый.

Молдавский политик с 2005 года занимался бизнесом в России, был президентом нижегородской компании «ВПТ-НН», которая занимается поставками оборудования для РЖД.

Усатый вернулся на родину и с 2014 года пошел в политику, сначала став главой Нашей партии, потом создав партию «ПАРУС», а после решив избираться от партии Patria. Все эти партии были сняты с парламентских выборов в 2014 году: Минюст Молдавии обвинил их в «незаконном использовании внешнего финансирования». Обвинения были опровергнуты лишь в 2021 году.

В 2015 году Наша партия добилась крупной победы на местных выборах, победив в 12 городах на севере Молдавии, а сам Усатый стал мэром Бельцов, второго по размерам города в стране со значительной долей русского населения. В дальнейшем он был активным деятелем молдавской оппозиции, выводил людей на митинги против президентов Николае Тимофти в 2015 году и Игоря Додона в 2020-м, а после, несмотря на различие политических взглядов, поддержал Майю Санду.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ренато Усатый

Что такое «молдавская прачечная»

В России Ренато Усатый стал фигурантом дела о незаконном выводе средств из России в 2020 году. Сперва его объявили в федеральный, а затем и в международный розыск, а московский суд заочно арестовал его.

По версии следствия, преступное сообщество, в которое входили Ренато Усатый и экс-председатель Демократической партии Молдавии бизнесмен Владимир Плахотнюк, один из самых богатых людей в стране, вывело из России $21 млрд — примерно 700 млрд рублей по тогдашнему курсу — с помощью молдавского банка Moldinconbank.

Расследование по делу началось в 2014 году. Феномен получил прозвище «молдавская прачечная» или «молдавская схема». В ней участвовали также российские банки, большинство из которых лишились лицензий в период с 2013 по 2016 год, и латвийский банк Trasta Komercbanka. Средства выводились в том числе в страны Евросоюза.

По данным «Коммерсанта», схема заключалась в том, что на основании фиктивных исков о якобы имевшихся задолженностях российских компаний перед молдавскими партнерами суды в Молдавии списывали со счетов российских фирм в Moldindconbank крупные суммы в пользу заявителей.

Ренато Усатый скрылся от российского правосудия в Молдавии, однако у него остаются активы в России, сообщает Noi.md.

Каковы планы Ренато Усатого в Молдавии

По версии Ренато Усатого, уголовные дела против него, возбужденные в России и Молдавии, являются попыткой помешать его политической деятельности. В эфире телеканала Jurnal TV он заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, в ходе которых его конкурентом будет европейски ориентированный действующий президент Майя Санду.

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