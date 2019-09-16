Процесс делимитации и демаркации границ между Киргизией и Таджикистаном по-прежнему протекает медленнее, чем хотелось бы. В Бишкеке и Душанбе, похоже, пытаются делать шаги навстречу друг другу, однако значительных подвижек не наблюдается. А с киргизской стороны уже не в первый раз звучат опасения относительно того, что часть государственных земель может в скором времени на таджикской территории оказаться эксклавами — отделёнными от основной территории страны несуверенными регионами.

Подобную точку зрения, в частности, высказал в интервью изданию «Вечерний Бишкек» экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев. Он отметил, что сейчас Таджикистан начинает строительство домов на спорном участке границы, а это вызывает протесты жителей Киргизии. При этом действия Душанбе киргизский политик оценил как незаконные.

Таджикистан нарушает договорённости. Территория считается спорной, и пока не закончится процесс делимитации и демаркации, ни одна из сторон не может вести на этой земле никаких работ. Если сейчас этот участок застроят, часть Баткенской области окажется отрезанной от основной территории [Киргизии], — подчеркнул Айбалаев.

Строительные работы начались ещё 14 сентября в местности, которую принято называть «футбольное поле» — недалеко от населённого пункта Максат. Ранее там уже случались конфликты, например, в 2018-м, но эскалации тогда удалось избежать. Другой серьёзный инцидент на границе — между сёлами Ак-Сай (Киргизия) и Ворух (Таджикистан) — 22 июля этого года привёл к гибели одного из участников столкновения. Спустя четыре дня главы республик Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон вместе встретились с жителями проблемного района и заверили их в том, что проблема будет решена. Между странами ещё год назад было подписано соглашение об урегулировании, но пока плодов оно не принесло. И, как подчеркнул в разговоре с News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов, вряд ли стоит ждать улучшения ситуации без вмешательства третьих сил.

Проблема территориальных границ в Средней Азии стоит очень остро. Наиболее успешные страны, такие, как Узбекистан и Казахстан, смогли своевременно делимитировать границы. С Киргизией же произошла обратная ситуация. В середине 1990-х власти в Бишкеке решение этой проблемы забросили, увлёкшись экономическими вопросами, контрабандой из Китая и т. д. В итоге из почти 1000 км границы делимитировано менее 600 км. Проходит она по густонаселённой местности, где ведётся совместная трудовая деятельность, и это всё приводит к тому, что то и дело вспыхивают серьёзные конфликты. Юрий Солозобов директор по международным проектам Института национальной стратегии

Как считает эксперт, сейчас многое зависит от политической воли первых лиц обеих стран. Достаточно вспомнить, что тот же Узбекистан при президенте Исламе Каримове имел крайне напряжённые отношения со всеми соседями. Но новый глава государства Шавкат Мирзиёев буквально за два–три месяца наладил отношения с соседними странами. Впрочем, власти в Бишкеке и Душанбе отличаются от узбекских.

Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон president.kg

Нынешнее руководство Киргизии — деятели небольшого политического масштаба, озабоченные сведением счётов с оппонентами, получением экономических выгод, не слишком много думающие о развитии страны. Таджикистан же пережил одну из самых жестоких гражданских войн на постсоветском пространстве; качество государственного управления там тоже оставляет желать лучшего, — отмечает Юрий Солозобов.

Проблему в этих условиях можно было бы решить с привлечением международного сообщества, миротворцев и т. д. Подобными средствами располагает, например, ООН. Кроме того, есть смысл задействовать ресурсы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эксперт напоминает, что одной из главных целей её создания была как раз делимитация границ в Центральной Азии — поэтому сейчас стоило бы вернуться к истокам ШОС. Что же касается возможного посредничества Узбекистана, то, уточняет Юрий Солозобов, в Киргизии к этническим узбекам отношение настороженное. Так что возможное вмешательство Ташкента в Бишкеке вряд ли будет встречено с оптимизмом.