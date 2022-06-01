Кто придет через Памир? Горный Бадахшан может стать путем для террористов Спецоперация в Горно-Бадахшанской автономной области ликвидировала лидера памирцев, но не погасила возмущение местных жителей

Памирский тракт в Таджикистане / Фото Shutterstock

Несмотря на официальные сообщения Душанбе об успешном окончании антитеррористической операции в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) регион продолжает оставаться частично блокированным со стороны таджикских силовиков. Отключен интернет, закрыт для въезда и выезда областной центр — город Хорог. Информация прорывается через сообщения в Telegram-каналах местных жителей, которые покинули свой регион. Но даже согласно пресс-релизам силовых структур Таджикистана, спецоперация не обошлась без жертв: погиб офицер из ведомства национальной безопасности, тяжёлые ранения получили 13 военнослужащих. В ходе операции ликвидированы восемь боевиков, 11 ранены, задержаны более 70 активных членов террористической группировки. По неофициальным каналам пришло сообщение, что радикальные силы ГБАО складывать оружия не намерены и готовят вооружённый ответ. Означает ли это, что Горный Бадахшан вновь становится горячей точкой на постсоветской карте — в материале NEWS.ru.

Экстремисты понимают только силу?

Горный Бадахшан расположен далеко от России только географически — почти 4,5 тысяч километров между границами. Но военно-политические интересы их заметно сближают, как утверждают эксперты, приводя аллегорию, что «первый рубеж государственной границы России на самом деле проходит в Горном Бадахшане, на Памире». Поэтому любая дестабилизация в регионе опасна не только для Таджикистана и Центральной Азии, но и для России.

Бадахшан Shutterstock

Отсюда — и поддержка Москвой силовых методов президента Эмомали Рахмона в отношении радикальных сил на Памире. Это видно даже по дипломатической реакции на антитеррористическую операцию в ГБАО. Озабоченность в связи с ней выразили представительство Европейского союза, посольства Франции, Германии, Великобритании, США. Диппредставительства западных стран обратились к обеим сторонам конфликта, попросив их приложить усилия для деэскалации и воздержаться от применения силы. Позиция Москвы имела свой акцент — в официальном сообщении МИД РФ была выражена обеспокоенность обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области, но, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, напряжённость была спровоцирована, «как следует из сводок, криминальными элементами и примкнувшими к ним экстремистами». Судя по стилистике сообщения, в такой случае призывать обе «стороны конфликта» к воздержанию от применения силы уже нелогично.

Импульсы Душанбе: стабилизация или провокация

Согласно официальным сообщениям из Душанбе, спецоперация в ГБАО началась 18 мая после массовых беспорядков в Рушанском районе области, когда 200 вооружённых человек блокировали погранкомендатуру и трассу Душанбе — Хорог в трёх точках. Кроме того, радикальные памирцы выстроили баррикады в нескольких населенных пунктах области. Таким образом они пытались предотвратить прибытие в Хорог сотрудников силовых структур Таджикистана. В областном центре проходили массовые протесты, поводом к которым послужило убийство 16 мая местного жителя 29-летнего Замира Назришоева (по версии МВД Таджикистана, он был лидером местной ОПГ) и ранение шести человек. Протестующие предъявили властям требования из 12 пунктов, ни один из которых не был выполнен. В ответ лишь началась специальная силовая операция, в ходе которой, по официальным данным, 70 вооружённых радикалов задержали, а восемь убили. В том числе был убит и неофициальный лидер памирцев Мамадбокир Мамадбокиров, которого обвинили в организации беспорядков.

Ситуацию в Горном Бадахшане пытаются использовать в своих целях внешние игроки, у которых далеко идущие цели — добраться через Памир до границ России, полагает эксперт по вопросам безопасности в Центральной Азии Марс Сариев.

В этих целях внешние силы могут пытаться дестабилизировать режим Рахмона в Таджикистане. Если бы эскалацию в Горном Бадахшане не удалось бы ликвидировать, в конфликт могла быть втянута группировка «Джамаат Ансаруллах»*, состоящая главным образом из таджиков, в том числи и тех уроженцев Таджикистана, которые бежали в Афганистан после гражданской войны. Таким образом, была бы создана большая зона для дестабилизации в Центральной Азии. А дальше можно дойти и до российского Поволжья — региона, в котором проживает много мусульман. Тем более СМИ сообщили, что из 201-й российской дивизии, дислоцируемой в Таджикистане, около 1000 российских солдат были переброшены на Украину, так что теперь эта военная база ослаблена, — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Памятник Исмаилу Самани в городе Хорог Амир Исаев/Sputnik/РИА Новости

Другой точки зрения придерживается руководитель Центра изучения афганской политики, эксперт по Центральной Азии Андрей Серенко, полагающий, что политика президента Рахмона, напротив, может привести к эскалации в Горном Бадахшане, а отсюда она уже распространиться на весь регион.

Мины здесь закладывает сам Душанбе, который не имеет никакой формулы памирского урегулирования, кроме наращивания насилия. Команда Рахмона действует на Памире как оккупационная администрация. Никакого нет диалога с местным населением, нет попыток развития региона. Люди вынуждены уезжать. В Горном Бадахшане остались, в основном, старики, женщины и молодёжь, которой некуда убегать. Поэтому нельзя удивляться, что терпение людей лопается в один момент <...> Такое ощущение, что Рахмону хочется просто расправиться с памирцами, чтобы хозяйничать на их территории, тем более что регион богат полезными ископаемыми, да и Китаю он уже часть земель памирцев отдал. Андрей Серенко эксперт, Центр изучения Афганистана

По мнению политолога Серенко, дестабилизацией, которую несёт ГБАО Душанбе, могут воспользоваться внешние игроки, которые только ждут удобного для этого случая.

Через Горный Бадахшан проходит один из удобных афганских путей, по которому можно попасть в регион, а потом — и на остальную территорию Таджикистана. Афганская провинция Бадахшан, в которой живут этнические близкие родственники памирцев, составляет, вместе с ГБАО, одну историческую область Большой Бадахшан. В афганском Бадахшане ужасное социально-экономическое положение, бедность. Там обитают невероятное количество террористических групп — от «Талибана»* до «Аль-Каиды»* и ИГ*, есть и менее известные организации. Каждая из них вынашивает свои планы, грабит население, проводит вылазки. Вот это насилие может перевалить и через таджикскую границу. Через «памирский коридор» джихадисты могут попасть уже вглубь Таджикистана, в котором тоже сильные антирахмоновские настроения, — убеждён специалист по Центральной Азии.

Ещё одна армия приходит в регион

Андрей Серенко рассказал, что на днях он получил сообщение от своих источников в регионе о начале формирования «Армии обороны Бадахшана». Сейчас разрабатывается устав, организационные документы, текст присяги. Создается штаб со всеми необходимыми подразделениями. Источники Серенко уверяют, что АОБ уже заручилась поддержкой нескольких тысяч бадахшанцев, живущих в Большом Бадахшане, по обе стороны таджикско-афганской границы. Не исключено, что АОБ задумает приобрести опыт ведения боевых действий, вступив за права «притесняемых Душанбе памирцев Таджикистана», заодно, и мстя таджикским властям за убийство лидера памирцев Мамадбокирова.

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Эксперт полагает, что предотвратить эскалацию напряжённости в регионе сегодня можно, вернув в Горный Бадахшан влияние России — открыть консульство, передать государственные рубежи российским пограничникам. Это усилит регион и вселит веру в памирцев, что Москва их не бросила.

В усилении охраны границы в Горном Бадахшане российскими военными не видит смысла основатель и главный редактор таджикского издания ASIA-Plus Умед Бабаханов.

Это не решит проблему. Там достаточно сложные природные условия — кто бы в этих местах не охранял границу, вопросы безопасности надо решать политическими методами, а не силовыми, — заявил собеседник NEWS.ru.

Не многие верят и в приход на территорию Горного Бадахшана России. Как показывает практика, напрямую Москва работает лишь с регионами тех стран, руководство которых настроено к ней недружелюбно. Президент Рахмон пока такую позицию позволить себе не может.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ