Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел небольшой мастер-класс на чемпионате по колке дров среди сотрудников СМИ республики. Ассистировали главе страны бизнесмены и спортсмены Дмитрий Басков и Сергей Тетерин.
Лукашенко, взяв в руки топор и кувалду, рассказал мужчинам, как правильно колоть дрова. По словам белорусского лидера, сначала нужно найти трещину и точку, куда планируется ударить, и бить по трещине в сторону центра бревна. Важно делать это так, чтобы полено не падало с колодки, отметил политик.
Латышей, литовцев и поляков — к нам, пусть рубят на дрова сами, — сказал Лукашенко.
После мастер-класса президент отправился наблюдать за ходом соревнований.
Белорусский лидер ранее подарил российскому коллеге Владимиру Путину трактор. Свое решение он объяснил тем, что Москва и Минск будут вместе сеять хлеб и «отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».