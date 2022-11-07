«Кто не умеет рубить — прошу!»: Лукашенко провел мастер-класс по рубке дров Лукашенко провел мастер-класс на чемпионате по рубке дров в Белоруссии

Фото: president.gov

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел небольшой мастер-класс на чемпионате по колке дров среди сотрудников СМИ республики. Ассистировали главе страны бизнесмены и спортсмены Дмитрий Басков и Сергей Тетерин.

Лукашенко, взяв в руки топор и кувалду, рассказал мужчинам, как правильно колоть дрова. По словам белорусского лидера, сначала нужно найти трещину и точку, куда планируется ударить, и бить по трещине в сторону центра бревна. Важно делать это так, чтобы полено не падало с колодки, отметил политик.

Латышей, литовцев и поляков — к нам, пусть рубят на дрова сами, — сказал Лукашенко.

После мастер-класса президент отправился наблюдать за ходом соревнований.

Белорусский лидер ранее подарил российскому коллеге Владимиру Путину трактор. Свое решение он объяснил тем, что Москва и Минск будут вместе сеять хлеб и «отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».