Крым призывает Армению вложить инвестиции

Делегация Крыма посетила Армению, чтобы наладить более тесные связи между Симферополем и Ереваном. В ходе визита обсуждалась возможность взаимных инвестиций. В частности, крымчане призвали армянский бизнес вкладывать средства в развитие санаториев и туристической инфраструктуры на полуострове, а также в производство сварочного оборудования, сельхозудобрений.

Кроме того, турфирмы двух стран обсудили возможность создания маршрута по Великому шёлковому пути, часть которого в средние века проходила через Армению и Крым, в том числе древние армянские монастыри на полуострове.

Этот маршрут, по словам вице-премьера и министра финансов Крыма Ирины Кивико, мог бы проходить через Анапу.

Визит состоялся в рамках Дней Крыма, которые проходят сейчас в Армении, а также в рамках российского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В состав крымской делегации вошли зампред Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, зампред Совета министров — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, первый заместитель министра экономического развития Крыма Анушаван Агаджанян, а также представители бизнес-сообщества региона.

Крым и Армения похожи. У нас почти одинаковые площадь и население, поэтому сотрудничество было бы очень полезно для обеих сторон. Нам есть что предложить Армении, в первую очередь это наш санаторно-оздоровительный комплекс и для детей, и для взрослых. Нам бы хотелось, чтобы из Армении на полуостров поступала всевозможная продукция. Например, зимой сухофрукты из вашей страны не будут лишними на столах в Крыму. Надеемся, что будут подписаны контракты и всё заработает, — цитирует ТАСС выступление Ирины Кивико.