Крупный банк Киргизии отказался обслуживать карты «Мир» Банк Киргизии «Компаньон» отказался обслуживать карты «Мир»

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Банк «Компаньон», занимающий девятое место по объему активов в Киргизии сообщил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир» с 4 октября. Меры коснутся карт, выпущенных 21 банком России, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие крупнейшие кредитные организации страны.

В связи с решением партнерского процессингового центра, с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «Мир» нижеперечисленных банков РФ приостановлено, — говорится в сообщении.

В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank, VakıfBank и ряд других прекратили обслуживать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир». Причиной назвали «технические процедуры». При этом кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Узбекистана.

О приостановке обслуживания карт российской платежной системы ранее также сообщили и в таджикском Душанбе Сити Банке, объяснив это техническими неполадками.