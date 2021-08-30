«Крепкий хозяйственник»: Лукашенко отмечает 67-летие

В понедельник, 30 августа, президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполняется 67 лет. Из них он управляет республикой 27. Лукашенко входит в десятку лидеров стран, которые дольше всего находятся у власти.

Александр Григорьевич занимает пост главы государства с 20 июля 1994 года. Тогда он победил на выборах с 80% голосов под лозунгами поворота к России. С тех пор Лукашенко переизбирался на пост президента пять раз.

В августе 2020 года после оглашения результатов выборов в Белоруссии вспыхнули беспорядки. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Спустя год после народных волнений президент признал, что общественно-политическая ситуация в Белоруссии хотя и стабилизировалась, но остаётся непростой. Лукашенко добавил, что «очень скоро» уйдёт с поста, но не сказал, когда это произойдёт.

Сегодня главу республики поздравил с днём рождения ряд российских политиков, в том числе Владимир Путин и Рамзан Кадыров, назвавший белорусского лидера «крепким хозяйственником». Лидеры союзнических стран обсудили подготовку к очередному рабочему визиту Лукашенко в Россию, намеченному на 9 сентября.

Путин и Лукашенко часто проводят переговоры. Их последняя встреча, состоявшаяся в начале июля в Санкт-Петербурге, стала четвёртой по счёту в 2021-м. Ранее они встречались в феврале, апреле и мае в России. Основные темы переговоров — ситуация на границах Белоруссии с западными странами, обстановка в Афганистане, военное сотрудничество, союзные программы по налогам и таможне, цена на газ для Белоруссии и экономическая помощь республике.

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