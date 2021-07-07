Кремль: российских миротворцев не будет на границе Армении и Азербайджана

Российских миротворцев не планируется размещать на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Песков опроверг информацию о подписании в ходе предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном документа о размещении российских миротворцев на армяно-азербайджанской границе.

Нет, это сообщение, которое не соответствует действительности, — заявил он.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Песков подчеркнул важность переговоров Путина и Пашиняна в Москве.