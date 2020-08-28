16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Кремль отказался раскрывать детали о «силовом резерве» для Белоруссии

13:05, 28 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о численности и составе резерва из силовиков для действий в Белоруссии ограничился заявлением, что «их достаточно разумное количество».

Как передаёт ТАСС, Песков также не сказал, сотрудники каких именно силовых структур вошли в этот резерв. 

Он состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике, - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин исходит из того, что резерв не будет использован и ситуация в Белоруссии разрешится мирным путём.

27 августа в интервью федеральным телеканал Путин сказал, что в случае экстренного развития ситуации в Белоруссии Россия направит туда силовиков из подготовленного для этих целей резерва. При этом, как писал NEWS.ru, президент подчеркнул, что пока необходимости в такой помощи нет.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео