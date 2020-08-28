Кремль отказался раскрывать детали о «силовом резерве» для Белоруссии

https://static.news.ru/photo/35e18e62-e918-11ea-a2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о численности и составе резерва из силовиков для действий в Белоруссии ограничился заявлением, что «их достаточно разумное количество».

Как передаёт ТАСС, Песков также не сказал, сотрудники каких именно силовых структур вошли в этот резерв.

Он состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике, - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин исходит из того, что резерв не будет использован и ситуация в Белоруссии разрешится мирным путём.

27 августа в интервью федеральным телеканал Путин сказал, что в случае экстренного развития ситуации в Белоруссии Россия направит туда силовиков из подготовленного для этих целей резерва. При этом, как писал NEWS.ru, президент подчеркнул, что пока необходимости в такой помощи нет.