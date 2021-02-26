Кремль объяснил расхождение в отчётах о беседе Путина и Пашиняна

https://static.news.ru/photo/52c5c454-781e-11eb-a2b9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой правительства Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в закавказском государстве в рамках закона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля объяснить расхождение формулировок в сообщениях Москвы и Еревана о разговоре политиков. В отчёте армянского кабмина значилось, что «Путин выразил поддержку законным властям Армении». В сообщении российской стороны такой фразы не было.

Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами [на официальном сайте Кремля], то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна, — приводит комментарий Пескова РИА Новости.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее власти США призвали все стороны политического конфликта в Армении к сдержанности, писал NEWS.ru.