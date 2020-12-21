В Кремле рассказали о тесных контактах с Баку по сбитому вертолёту

https://static.news.ru/photo/6e48b950-4373-11eb-b360-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев касательно сотрудничества Москвы и Баку в расследовании инцидента со сбитым в Армении 9 ноября российским вертолётом. Он отметил, что РФ и Азербайджан находятся в постоянном контакте по всем вопросам.

Об этом Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов, сотрудничает ли Баку с Москвой в расследовании инцидента с вертолётом, а также известно ли российским властям о каких-либо действиях Азербайджана в этом вопросе.

Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога, — сказал он.

От дальнейших комментариев Песков воздержался. Пресс-секретарь отметил, что это всё, что он может сказать по этому вопросу, передаёт «Интерфакс».

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что вертолёт летел на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Глава Минобороны страны Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который не был направлен против России и носил характер случайности.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому лидеру Владимиру Путину наказать виновных в уничтожении воздушной машины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва приняла извинения Баку за сбитый вертолёт Ми-24 из-за того, что президент Азербайджана оперативно отреагировал на происшествие, пообещал провести расследование и наказать виновных.