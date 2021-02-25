Кравчук рассказал, почему Зеленский обиделся на Россию

https://static.news.ru/photo/ca90c71c-780b-11eb-85e3-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Бывший президент Украины, руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук раскрыл причину обиды нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского на Россию. По его мнению, украинский лидер разочарован тем, что не смог договориться с РФ о прекращении боевых действий в Донбассе.

Кравчук сравнил Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, который верил, что за неделю-две сможет завершить войну, однако этого не произошло. Зеленский столкнулся с такой же проблемой.

Когда пришёл Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения, — сказал Кравчук в интервью Deutsche Welle.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская армия в ближайшее время может начать наступление в Донбассе. Такого мнения придерживается бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков.

Некоторое время назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев планирует восстановить контроль над территориями на востоке страны до 2025 года. При этом он сослался на программу управления госграницей. Стрелков полагает, что это заявление было сделано для отвода глаз.