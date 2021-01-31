Кравчук отреагировал на призыв Симоньян «забрать» Донбасс в Россию

https://static.news.ru/photo/1f8bee44-63f9-11eb-8e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук прокомментировал призыв главреда RT Маргариты Симоньян к «Матушке-России» включить Донбасс в состав РФ, озвученный на форуме в Донецке.

В эфире телеканала «Украина 24» политик заявил , что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на заседаниях ТКГ таких реплик себе не позволяют. По словам Кравчука, делегаты от ДНР и ЛНР ограничиваются требованием соблюдать Минские соглашения.

Глава украинской делегации, однако, отметил, что на следующем заседании ТКГ Киев поднимет вопрос, хотят ли самопровозглашённые республики стать частью России. Кравчук пообещал обратиться к сопредседателю делегации ОБСЕ Хайди Грау с просьбой серьёзно изменить повестку, если ответ будет положительным.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не стоит на повестке дня ни в какой форме. Представитель Кремля подчеркнул, что Симоньян является медиаменеджером и журналистом и «не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации».