Кравчук назвал условие, при котором возможны выборы в Донбассе

https://static.news.ru/photo/10133a24-21ac-11eb-8b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кравчук высказался о возможном проведении выборов в Донбассе. По его словам, они могут состояться только при одном условии.

Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооружённых формирований, оружия. Потом Украина берёт под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год, — приводит слова Кравчука ТАСС.

Таким образом, речь идёт о передаче Киеву контроля над участком границы с РФ в Донбассе. Кравчук отмечает, что Украина готова обсуждать создание условий для проведения выборов в регионе. Уже после выполнения условий путём выборов будет формироваться местная власть, которая, как ожидается, будет сотрудничать с украинской стороной, а правительство страны возьмёт на себя ответственность за создание условий для жизни людей на этих территориях.

Однако девятый пункт Минских соглашений подразумевает обратную ситуацию. В нём сказано, что передача Киеву контроля над участком границы может произойти только после выборов на территориях ДНР и ЛНР.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия защитит этнических русских на юго-востоке Украины. Так он прокомментировал требования Украины об отзыве указа Владимира Путина, который касается упрощённого получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей.