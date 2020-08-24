Кравчук назвал условие для подачи воды в Крым

https://static.news.ru/photo/b868c5ee-e648-11ea-b746-fa163e074e61_660.jpg Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Украина может возобновить подачу воды в Крым для населения, но не для военных и предприятий, заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кравчук.

По его словам, так как в Крыму проживают украинцы, в случае возникновения гуманитарной катастрофы Киев готов вновь дать людям воду. Что касается предприятий и военных баз — на это Киев «никогда не пойдёт», подчеркнул Кравчук в интервью «Украинскому радио», опубликованном на YouTube-канале радиостанции.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды в республику была полностью прекращена. В свою очередь глава региона Сергей Аксёнов заявил, что крымские власти не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить водоснабжение полуострова. Сегодня водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Как писал NEWS.ru, засуха и Зеленский оставляют Крым без воды. Власти полуострова начали вводить ограничения.