«Край у вас один»: Лукашенко обратился к космонавтам перед полетом на МКС Лукашенко позвал космонавтов Василевскую и Новицкого в гости после полета на МКС

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с белорусской космонавткой Мариной Василевской и ее российским коллегой Олегом Новицким перед их полетом на МКС, передает MIR24.TV. Глава государства призвал их быть дружными, так как у них «один край», и заявил, что ждет в гости после возвращения на Землю. Лукашенко также пообещал угостить Василевскую «традиционным салатом», который уже готовил вместе с Новицким.

Мне хотелось бы, чтобы вы там дружными были людьми. Все-таки край у вас один. Мы будем очень переживать за вас и надеяться, что после возвращения я увижу вас здесь. Приготовим, Олег, традиционный наш салат. Марину угостим. Мы ее научим готовить наш салат. Вы должны знать, что вы — наши люди. Мы вас будем ждать здесь, в Белоруссии, — отметил президент.

Беседа проходила в формате видеоконференции. Лукашенко во время разговора поинтересовался самочувствием космонавтов. Новицкий и Василевская отправятся на Международную космическую станцию 21 марта. В экипаж экспедиции также вошла американка Трейси Дайсон.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину изучить вопрос создания ядерной энергетической установки в космосе. Глава государства подчеркнул, что этот аспект нужно проработать вплоть до финансирования.