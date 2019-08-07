Контрольно-пропускные пункты на казахстанско-киргизской границе функционируют в штатном режиме.
Об этом сообщил начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Канатбек Султанов. По его словам, никаких особенных приказов пограничники не получали, передаёт
Никаких дополнительных команд и информации не поступало, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что дополнительные силы спецназа стянуты к резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Его сторонники готовятся ко второму штурму, а журналисты уходят в безопасную зону.