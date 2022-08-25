Серый котенок «поучаствовал» во встрече Мишустина и Пашиняна Котенок забежал в резиденцию перед встречей Мишустина и Пашиняна в Киргизии

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Никол Пашинян, Михаил Мишустин

Перед началом встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и его коллеги из Армении Николы Пашиняна в Киргизии произошел курьезный инцидент — на ковровую дорожку резиденции выбежал котенок, сообщает Telegram-канал URA.RU. Котенок сделал несколько кругов вокруг представителей делегаций и СМИ, пока его активно снимали на камеры телефонов. Российский министр ранее прибыл в Киргизию на заседание Евразийского совета. В мероприятии также участвуют председатели правительств Армении, Белоруссии и Казахстана.

Куда ты пошел на двусторонку, иди лучше на фотографирование, — посоветовал котенку один из журналистов.

Заседание совета пройдет 25 и 26 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии. На саммите также с докладом по вопросу расширения использования нацвалют выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников. Россия намерена вынести на обсуждение Евразийского межправительственного совета вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС. В частности, будет поставлен вопрос о возможности рассчитываться без системы SWIFT.